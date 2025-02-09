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خارج الحدود

المتطرف سموتريتش يوجه تهديدا مبطنا لـ نتنياهو بسبب صفقة الأسرى

سموتريتش، فيتو
سموتريتش، فيتو

نقلت قناة مكان الإسرائيلية، اليوم الأحد عن وزير المالية الإسرائيلي  بتسلئيل سموتريتش قوله:مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس في السلطة ولن نسمح بذلك.


 وزعم  سومتريتش، أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب أساسها تدمير حماس وإخراج الفلسطينيين من غزة، مضيفا:" لن نُرغم على تقديم تنازلات سياسية في إطار صفقة التبادل".

 

سموتريتش: مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس بالسلطة
 

وقال سموتريتش : "إن  أي زعيم يتخذ قرارات استجابة لضغوط الإرهاب لا يستحق القيادة، ونواصل العمل بحزم لإعادة جميع الأسرى، دون الخضوع لحماس".

 

سموتريتش يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو 

وأضاف سموتريتش: "لن نتوقف قبل أن ندمر حماس تماما"، مشيرا إلى أن الانسحاب من محور نتساريم من أسباب معارضتنا للصفقة. 

وهدد سومتريتش بالاستقالة من حكومة نتنياهو في حال عدم العودة إلى الحرب مجددا، وفي حالة استقالته فإن ذلك ينذر بسقوط حكومة نتنياهو.

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حماس سموتريتش ترامب غزة

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