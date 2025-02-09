وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، عن وفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن الوطني في حي الرياض بمدينة سوسة متأثرا بحروقه البالغة.

وفاة شاب أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن الشاب الذي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن، توفي اليوم الأحد بمستشفى الحروق ببن عروس بعد إقامته بوحدة الإنعاش في قسم الإسعاف بالمستشفى الجامعي سهلول".



ويذكر أن مدينة سوسة التونسية قد شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات بين عدد من الشبان المحتجين وعناصر الأمن بمنطقة حي الرياض، إثر حادثة إقدام الشاب على إضرام النار في جسده لأسباب غامضة.

وتصدى الأمن التونسي للمواجهات ليعود الهدوء إلى المنطقة، فيما يبقى سبب قيام الشاب بإضرام النار في جسده غير معلوم.

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