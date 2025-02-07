إصابة 13 جنديا بحادث انقلاب شاحنة عسكرية في تونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، أن شاحنة عسكرية انقلبت في مدينة سليمان بولاية نابل بتونس.

انقلاب شاحنة عسكرية في تونس

وانقلبت الشاحنة بفعل الأمطار الغزيرة التي تساقطت بالمنطقة، في حين أكدت المصادر أنه تم نقل 13 عسكريا كانوا على متن الشاحنة، إلى المستشفى العسكري لتلقي الإسعافات الأولية، دون تسجيل وفيات.

وفي وقت سابق، كشف مسئول تونسي لوكالة "رويترز"، أن خفر السواحل انتشل جثث 13 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل سلقطة والشابة.

أحدث واقعة غرق في البحر المتوسط

وفي السياق ذاته قال مسئول قضائي تونسي، إن خفر السواحل انتشل جثث ست مهاجرات أفريقيات بينهن طفلة رضيعة قبالة ساحل منطقة المنستير بتونس في أحدث واقعة غرق في البحر المتوسط.

وقال القاضي فريد بن جحا لرويترز إن الغريقات اللاتي انتشل خفر السواحل جثثهن في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

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