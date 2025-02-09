الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

الجيش اللبناني يدفع بتعزيزات إلى الحدود مع سوريا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

دفع الجيش اللبناني اليوم الأحد، بتعزيزات إلى منطقة القاع ومشاريع القاع شرق لبنان باتجاه جوسيه بعد تعرضها لقصف عنيف مصدره المسلحين من الجانب السوري.

 

الجيش اللبناني يدفع بتعزيزات إلى منطقة مشاريع القاع على الحدود مع سوريا

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن عناصر يتبعون للقوات المسلحة من الجانب السوري في ريف القصير يستهدفون بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة مزارع سهل القاع شرقي لبنان.

وفي السياق ذاته أصدرت ​قيادة الجيش اللبناني​ بيانا، قالت فيه: "إلحاقا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكررت بتاريخه عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية، فيما تواصل وحدات الجيش الرد بالأسلحة المناسبة".


وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن "الوحدات تنفذ أيضا تدابير أمنية استثنائية على امتداد هذه الحدود، يتخللها تركيز نقاط مراقبة، تسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية"، مؤكدة أن "قيادة الجيش تتابع الوضع، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للتطورات".

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الجيش اللبناني الأسلحة الرشاشة القصير سوريا لبنان

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