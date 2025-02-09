تحمل صاروخ، المبعوثة الأمريكية تثير الجدل في جنوب لبنان

نشرت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، صورة لها عبر حسابها على منصة "إكس"، وهي تحمل صاروخًا، خلال زيارتها إلى لبنان، وأرفقتها بتعليق “كل هذا في يوم عمل”.

المبعوثة الأمريكية تثير الجدل في جنوب لبنان

الصورة التي أثارت موجة من التعليقات اللبنانية الساخرة، جمعت أورتاغوس مع ضابط لبناني في الجنوب.

وتظاهر لبنانيون عند مثلث طيرحرفا - الجبين في جنوب البلاد، رفضا لزيارة المبعوثة الأمريكية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية.

وجاءت المظاهرة احتجاجا على تصريحات أورتاغوس التي شكرت فيها إسرائيل على هزيمة حزب الله.

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