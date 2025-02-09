الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينشئ 9 مواقع عسكرية في سوريا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي  أنشأ 9 مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضي السورية في إطار عملية "سهم الباشان" التي أطلقها قبل نحو شهرين في الجمهورية العربية السورية.

جيش الاحتلال ينشئ 9 مواقع عسكرية دائمة في أراضي سوريا
 

وتركزت المواقع العسكرية  التي أنشاها جيش الاحتلال في منطقة تمتد من جبل الشيخ السوري حتى مثلث الحدود في جنوب الجولان، في خطوة جاءت عقب تدمير القوات الجوية الإسرائيلية لمئات الأهداف العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات والأسطول البحري وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ما تسبب بحرمان سوريا من حوالي 80% من قدراتها العسكرية.

ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية، فإن المواقع الجديدة تم بناؤها بشكل يتناسب مع بقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال  الإسرائيلية في المنطقة، حيث تم تجهيزها بكل ما يلزم لمواجهة الظروف المناخية القاسية، خاصة خلال فصل الشتاء. 

 تمتد من جبل الشيخ حتى  جنوب الجولان

وخلال زيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جبل الشيخ السوري قبل شهر ونصف الشهر، أشار إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة سيستمر على الأقل حتى نهاية عام 2025.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية "الاستباق والتحرك قبل فوات الأوان"، خاصة في ظل الانهيار المفاجئ لنظام الأسد وعدم وضوح "طبيعة العدو" الذي تواجهه إسرائيل في المنطقة.

وتم توزيع المواقع العسكرية التسعة بين منطقتين رئيسيتين: اثنان في جبل الشيخ السوري، وسبعة في منطقة الجولان السوري المحتلتين.

 

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سوريا جيش الاحتلال الجولان جبل الشيخ

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