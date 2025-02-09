استحداث وحدة معامل الباثولوجي بـ مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

استحدث فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية وحدة متخصصة للباثولوجي في مجمع الإسماعيلية الطبي، وفعلت جهاز الـdigital pathology لأول مــرة في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

رفع مستوى الخدمات الصحية

وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بفرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية، تأتي هذه الخطـوة في إطـار جهـود الهيئة لتلبية احتياجات المرضي، وتحسين جودة التشخيص والعلاج.

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

الهدف من استحداث الخدمة

تتيح الوحدة إجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة، ما يسهم في تسريع عملية التشخيص وزيادة دقتها، وبفضل هذه الوحدة، سيتمكن الأطباء من اتـخاذ القرارات العلاجية المناسبة بشكل أسرع، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

أبرز الخدمات المقدمة

وتشمل الخدمات المقدمة في وحدة معامل الباثولوجي:استلام جميع أنواع العينات النسيجية والسوائل الخلوية لتحليلها، وتمرير ومعالجة العينات وتجهيزها في صورة كاسيتات بواسطة الأخصائيين والفنيين.

و تقطيع البلوكات الشمعية إلى شرائح زجاجية بمعرفة فنيي الوحدة، وصباغة شرائح العينات المجهزة بمجموعة من الصبغات العادية والخاصة، ومناظرة الشرائح المجهزة من العينات المستلمة بواسطة الأخصائيين والاستشاريين.

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

تتضمن الخدمات المقدمة أيضًا تحليل العينات المأخوذة من المناظير، مثل القولون والمعدة، بالإضافة إلى خزعات الإبر القاطعة تحت الأشعة. ستُقدم هذه الخدمات كمرحلة أولى لتلبية احتياجات المنتفعين.

تحقيق استراتيجية هيئة الرعاية الصحية

وأكد الدكتور علي رفعت، مدير الفرع، أن إضافة وحدة الباثولوجي للخدمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتوفير أحدث التقنيات في مجال التحاليل الطبية، كما أشار إلى أن الوحدة ستعمل على مدار الأسبوع وتضم فريقًا من الأطباء والفنيين ذوي الخبرة العالية، بإشراف الدكتورة شيماء علي مسئول قسم المعمل بالفرع، بالإضافة إلى التجهيزات الحديثة.

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

جانب من تفقد الوحدة،فيتو

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الهيئــة بتحسين مستوى الرعاية الصحية فى منشآتها وتوفير خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، يُذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات الصحية ويعمل على تطوير قدراته وفقًا للمعايير العالمية.



ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل،وبإشراف الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية برئاسة الهيئة، بهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية، وتوفير أحدث التقنيات فى مجال التحاليل الطبية.



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