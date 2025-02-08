وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية أبو شحاتة (صور)

الكشف على 726 مواطنًا من خلال 8 عيادات تخصصية خلال اليوم الأول للقافلة

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية أبو شحاتة بإدارة الإسماعيلية الصحية فى أول أيامها، والتقت مع فريق الطاقم الطبي.

انتظام العمل بالقافلة

واطمأنت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

فعاليات القافلة الطبية بأبو شحاتة

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية أبو شحاتة التابعة لإدارة الإسماعيلية الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.



عدد المنتفعين من القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية استقبلت 726 مواطن خلال اليوم الأول، من خلال 8 عيادات تخصصية.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

تخصصات القافلة الطبية

وضمت العيادات تخصصات [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.



جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 174 مواطنًا بعيادة الباطنة، 23 مواطنًا بعيادة الجراحة وعدد 31 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 17 سيدة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

بالإضافة إلى استقبال عدد 241 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 33 حالةً، بينما استقبلت عدد 43 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 81 حالة، وأخيرا عيادة المسالك البولية استقبلت 32 مواطنا فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة.



صرف العلاج بالمجان

تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.



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