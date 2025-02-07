إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص، جراء تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بانقلاب ميكروباص

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان اتجاه فايد.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتواصل تحقيقاتها في الواقعة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

رد متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

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