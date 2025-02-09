الأحد 09 فبراير 2025
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إعلان جوائز مسابقة النجوم الجديدة بمهرجان الإسماعيلية (صور)

مسابقة النجوم الجديدة
مسابقة النجوم الجديدة بمهرجان الإسماعيلية

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ26، المقرر استمرارها حتى 11 فبراير الجاري عن جوائز مسابقة "النجوم الجديدة".   

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نتائج لجنة التحكيم 

وكشفت لجنة التحكيم بمهرجان الإسماعيلية برئاسة إنصاف وهيبة، وضمّت في عضويتها كلًا من إسلام كمال وبسام مرتضى عن جوائز المسابقة، حيث حصل على جائزة أحسن فيلم "أربعة أيام" للمخرج إسماعيل جميعي، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "ماما" للمخرجة سمر الفقي، وتنويه خاص لفيلم "داجن" للمخرج يوسف إمام.  

 

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو


وتمثل هذه المسابقة بمهرجان الإسماعيلية منصة فنية هامة تسلط الضوء على المواهب الصاعدة في صناعة الأفلام المصرية، وتمنح الفرصة للمبدعين الناشئين لعرض أعمالهم واكتساب الدعم الذي يحتاجونه.

 

جذب العديد من المشاركات 

هذا العام، تمكّنت المسابقة من جذب مشاركات من مختلف أنحاء مصر، حيث عرضت أفلامًا من القاهرة، الإسكندرية، أسوان، المنصورة، وغيرها من المدن، بما يعكس التنوع الجغرافي والفكري، وتنوعت الأعمال المشاركة بشكل لافت، بين أفلام روائية، وأفلام وثائقية شخصية، ورسوم متحركة، وأفلام تجريبية، حيث تناولت موضوعات متعددة مثل الهوية، والذاكرة، والتحديات الاجتماعية، ما أضفى عمقًا فنيًا وفكريًا على العروض.

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

تفاعل قوي بين صانعي الأفلام 

وتميزت المسابقة بمهرجان الإسماعيلية  بتفاعل قوي بين صانعي الأفلام والجمهور، حيث شهدت جلسات مناقشة حية عقب العروض، تحدث خلالها المبدعون عن التحديات التي واجهوها والإلهام الذي دفعهم لتقديم أعمالهم. هذه الحوارات الغنية أضافت بعدًا إنسانيًا وفنيًا للحدث، مما جعل المسابقة ليست مجرد عرض أفلام، بل منصة حية للتبادل الثقافي والفكري بين صناع السينما والجمهور.

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

وقد نجحت المسابقة في تحقيق هذا النجاح بفضل جهود فريق العمل، بقيادة أحمد نبيل، الذي شارك في البرمجة مع حبيبة الفقي.


 

 

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