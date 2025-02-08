السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

ضبط 4 أطنان ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية (صور)

ضبط 4 أطنان ونصف
ضبط 4 أطنان ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة شيماء عمر، عدة حملات تموينية  لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة بنطاق مراكز ومدن المحافظة والأحياء الثلاثة.  

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نتائج الحملات التموينية 

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط طنين ونصف طن دقيق بلدي مدعم، بالإضافة لضبط طنين دقيق بلدي مدعم وكمية كبيرة من السلع التموينية بأحد المخازن بالفردان، كما تم ضبط نصف طن من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، وضبط 100 زجاجة من المياه الغازية منتهية الصلاحية، وضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه في كمية قدرها 144 كجم سكر تمويني وتجميع 494 كيس مكرونة.   

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مخالفات البدالين التموينيين 

بالإضافة إلى ضبط أحد البدالين التموينيين في الإسماعيلية لتصرفه في كمية قدرها 150 كجم سكر تمويني،  ضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه في كمية قدرها 150 كجم سكر تمويني و60 زجاجة زيت تمويني، بالإضافة إلى طنين زيت وسكر تمويني بطريقة غير مشروعة وسرقة الدعم المخصص للمواطنين.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

كما تم ضبط كمية قدرها 60 كجم سكر ناقص الوزن بمقدار 150 جم (غش تجاري). 

 

مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة 

أسفرت الحملات عن تحرير، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر لوحة، 5 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الاسواق والمحال التجارية 

بالاضافة إلى قيام الحملات بتحرير 27 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 41 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر، بيع بأزيد من السعر الرسمي، 5 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، 3 محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضرين عمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم تغطية اللحوم بشاش أبيض، محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص.  

 

كما أسفرت الحملات عن تحرير، 7 محاضر توقف عن البيع بدون إذن رسمي، 10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضر تصرف، محضر لعدم وجود ماكينة، ومجال مستودعات توزيع البوتاجاز، تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، محضر عدم استلام كامل الحصة.
 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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