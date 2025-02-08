محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد بلدية يانغتشو الصينية (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفد بلدية يانغتشو، والذي يضم أعضاء من حكومة بلدية يانغتشو الصينية، برئاسة بان قوه تشيانغ عمدة حكومة شعب بلدية يانغتشو ورئيس منظمة مدن القنوات.

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال

وشهد الاستقبال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية،و نائب رئيس منظمة مدن القناة، المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، دكتور حسن رجب عميد معهد كونفشيوس، خالد جودة المستشار الإعلامي للمحافظ، مروة كامل مدير العلاقات الخارجية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

الهدف من الزيارة

وتأتي زيارة الوفد الصيني لمحافظة الإسماعيلية بهدف بحث سبل التعاون والاستثمار بين محافظة الإسماعيلية وبلدية يانغتشو ووضع آليات تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات والثقافات، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين وبروتوكولات التعاون وتبادل الوفود والخبرات والثقافات.

زيارة الوفد لجمعية مستثمري الإسماعيلية

ويقوم الوفد الصيني بزيارة جمعية مستثمري الإسماعيلية؛ لمناقشة المزيد من تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي، والتبادلات الثقافية عبر القناة بين يانغتشو والإسماعيلية، كما ينظم ندوة للتعاون بين الجانبين بعد اللقاء.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

عمق العلاقات المصرية الصينية

وأكد محافظ الإسماعيلية على عمق العلاقات المصرية الصينية والجهد الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

مؤكدًا على سعادته بزيارة الوفد الصيني وما تحمله الزيارة من فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانب الصيني ومحافظة الإسماعيلية، خاصة وأن مدينة يانغتشو هي المدينة التي انطلق منها مشروع القناة الكبرى في الصين وهي مقر منظمة التعاون العالمي للمدن التاريخية والثقافية للقناة (WCCO).

جانب من اللقاء، فيتو

وقد استضافت منتدى مدن القناة العالمي لعدة سنوات متتالية وتحافظ على تبادلات وثيقة مع الإسماعيلية في مجال القنوات، وقد زار ممثلون من وزارة الموارد المائية والري في مصر ومحافظة الإسماعيلية مدينة يانغتشو عدة مرات للمشاركة في منتدى مدن القناة العالمي السنوي، وتبادل الخبرات في مجال حماية القنوات واستخدامها وتطويرها.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الإسماعيلية أهم المقومات والمزايا التي تتمتع بها الإسماعيلية وفرص الاستثمار المتاحة على أرضها، بالإضافة إلى إستعراض أهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تتجه بقوة نحو الاستثمار في الإنسان؛ تنفيذًا لأهداف استراتيجية ٢٠٣٠ ودعم التعليم الفني والتكنولوجي من خلال عدة مبادرات منها "جسور"، ودعى محافظ الإسماعيلية رئيس الوفد الصيني بالتعاون في هذا القطاع ورحب رئيس الوفد بهذا المقترح مؤكدًا أنه سعيد بأن يكون هناك تعاون مقبل في تطوير التعليم المهني بالمحافظة.

كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية محافظة الإسماعيلية ثقافيًّا ودورها في دعم الحركة الثقافية بمصر، فهي تعد مدينة المهرجانات وتسعى خلال العام الحالي ٢٠٢٥، أن تكون مدينة للثقافة والفنون فهي قادرة على استيعاب الثقافات والفنون، كما أن أهلها محبين للفنون ويتفاعلون مع جميع الأحداث الفنية والثقافية والسياحية.

ومن جهته، أعرب عمدة مدينة يانغتشو عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن الصين تسعى دائمًا للتواصل مع الحكومة المصرية والمدن المصرية المتميزة، من خلال إقامة بروتوكولات التعاون والتوأمات في المجالات الاقتصادية والثقافية وكذلك زيادة الاستثمارات الصينية، مشيرًا إلى وجود مصنعين يتبعون يانغتشو في الإسماعيلية، بالإضافة إلى أكثر من ٢٠ مصنع صيني بمناطق الإسماعيلية الحرة والصناعية والمنطقة الاقتصادية.

وأضاف أن الرابط الرئيسي بين الإسماعيلية ويانغتشو هو القناة والتي يعتبرها أساس التنمية شرقًا وغربًا مؤكدًا أن جهود مصر ورؤيتها الثاقبة في إنشاء المناطق الصناعية وآخرها المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس تجعل المنطقة بمزيد من الجهد سنغافورة جديدة.

وخلال اللقاء وجَّه رئيس الوفد الصيني الدعوة لمحافظ الإسماعيلية لزيارة مدينة يانغتشو لتفعيل سبل التعاون بين المدينتين.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ الإسماعيلية بإهداء رئيس مدينة يانغتشو درع المحافظة، كما قام رئيس مدينة يانغتشو بإهداء محافظ الإسماعيلية درعًا يحمل رمزًا للربيع الصيني.





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