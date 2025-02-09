جراديشار يخضع لجلسة تصوير بالتتش (صور)

خضع السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي جلسة تصوير دخل ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جلسة تصوير جراديشار، وعلقت "نجم سلوفيني" في الجزيرة.

ماذا قدم الوافدون الجدد في الانتقالات الشتوية مع الأهلي حتى الآن؟

جراديشار شارك مع الأهلي حتى الآن في 3 مباريات، جاء بديلا في مباراة وشارك في 2 بشكل أساسي، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

أحمد رضا لم يلعب مع الأهلي حتى الآن سوى في مباراة وحيدة بعدما شارك أمام بتروجيت بديلا.

مصطفى العش شارك مع الفريق حتى الآن في 3 مباريات ونجح في صناعة هدف وحيد.

أشرف بن شرقي لم يشارك مع الفريق حتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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