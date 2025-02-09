الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جراديشار يخضع لجلسة تصوير بالتتش (صور)

جراديشار
جراديشار

خضع السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي جلسة تصوير دخل ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جلسة تصوير جراديشار، وعلقت "نجم سلوفيني" في الجزيرة.  

ماذا قدم الوافدون الجدد في الانتقالات الشتوية مع الأهلي حتى الآن؟ 

جراديشار شارك مع الأهلي حتى الآن في 3 مباريات، جاء بديلا في مباراة وشارك في 2 بشكل أساسي، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين. 

أحمد رضا لم يلعب مع الأهلي حتى الآن سوى في مباراة وحيدة بعدما شارك أمام بتروجيت بديلا. 

مصطفى العش شارك مع الفريق حتى الآن في 3 مباريات ونجح في صناعة هدف وحيد. 

 أشرف بن شرقي لم يشارك مع الفريق حتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيتس جراديشار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

مرحلة جديدة لـ وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر بمران الأهلي

محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي بالنادي الأهلي

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية