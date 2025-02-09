دخل قرد محطة فرعية لتوليد الكهرباء في سريلانكا متسببا بانقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من الجزيرة، الأحد، بناء على ما قال مسؤولون حكوميون.

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا



وبدأ انقطاع التيار الكهربائي قرابة الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.

وقال وزير الطاقة كومارا جاياكودي للصحفيين: "دخل قرد إلى محول على شبكتنا مما تسبب بخلل في النظام"، مشيرا إلى أن الحادثة حصلت في ضاحية جنوبي العاصمة كولومبو.

لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع



وبينما استعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في بعض المناطق، لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع.

وقال الوزير: "يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وقد اضطر السريلانكيون إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي لأشهر في صيف عام 2022 مع انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة.

ونفد البنزين والديزل من محطات الوقود، مما أجبر محطات الطاقة الحرارية على تقنين الكهرباء إلى 13 ساعة كل يوم.

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