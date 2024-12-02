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زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

قرد، فيتو
قرد، فيتو

نجح العلماء الصينيون في زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد المكاك. وبحسب صحيفة Global Times الصينية فإن جسم القرد لم يرفض عملية الزرع لمدة 184 يوما.

 

مجال زرع الأعضاء من نوع حيواني إلى آخر

ووفقا لـ «روسيا اليوم»، تم إجراء التجربة من قبل متخصصين من مستشفى "تونغجى" بجامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ووهان الصينية. 

وقالت الصحيفة إن العملية التي أجراها العلماء أصبحت إنجازا كبيرا بالنسبة للصين في مجال زرع الأعضاء من نوع حيواني إلى آخر. 

وعملت الكلية المزروعة بشكل طبيعي تماما في جسم قرد المكاك لمدة خمسة أشهر بعد عملية الزرع، وبقيت المواصفات الفسيولوجية المختلفة للقرد بشكل عام ضمن الحدود الطبيعية.

 

التجارب السريرية لزراعة كلى الخنازير للمرضى

يذكر أنه تم توثيق الأداء طويل الأمد لكلى الخنازير في قرود المكاك بعد عمليات الزرع في ما يقرب من 20 حالة في جميع أنحاء العالم. 

وكانت الولايات المتحدة تعتبر رائدة في التجارب السريرية لزراعة كلى الخنازير للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، مثل تبول الدم.

وكانت صحيفة Global Times الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن العلماء الصينيين نجحوا في زرع كبد خنزير معدل وراثيا في جسم شخص ميت دماغيا لمحاكاة علاج مريض يعاني من فشل الكبد.

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