الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بالشرقية وإصابة قائدها

انقلبت سيارة نقل محملة بالطوب الحراري أمام قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بنطاق محافظة الشرقية، وانتقل رجال إدارة المرور إلى مكان الحادث، ليتم إزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة سائق سيارة نقل في حادث مروري

تلقت غرفة النجدة بالشرقية بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة بلبيس، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الحراري، فيما أسفر الحادث عن إصابة سائقها، ويدعى"مصطفى.ص.ال" بجروح بمناطق متفرقة بالجسد.

انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بالشرقية واصابة قائدها، فيتو

وأشارت التحريات إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق مما أسفر عن انقلاب السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بالشرقية واصابة قائدها،فيتو

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بالشرقية وإصابة قائدها، فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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