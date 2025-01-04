السبت 04 يناير 2025
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محافظات

حملة لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

الأجهزة التنفيذية
الأجهزة التنفيذية تشن حملة لإزالة تعديات البناء المخالف

 قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية، بشن حملة إزالة مكبرة للإزالات للمبانى المخالفة والتعديات. 

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إزالة قواعد وسملات واشاير بطول 450 مترا

 أسفرت عن إزالة قواعد وسملات خراسانية وأشاير حديدية بطول 450 مترا طوليا على مساحة 5 أفدنة، وتمت الإزالة الكلية لتلك التعديات حتى سطح الأرض، وتطبيق القانون على المتعديين دون تهاون حفاظًا على الرقعة الزراعية بنطاق المركز.

 

المهندس حازم الأشمونى 

 وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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التصدى بكل حسم وتنفيذ الإزالة الفورية 

 وكذلك  حرم الطرق والشوارع الرئيسية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

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