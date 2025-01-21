10 أطعمة تمد الجسم بالدفء والطاقة في فصل الشتاء

أطعمة تمد الجسم بالدفء، مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد بحث الجميع عن طرق تساعدهم على مواجهة البرد القارس، والحفاظ على دفء أجسامهم.



ولأن التغذية تلعب دورًا كبيرًا في دعم الجسم، وتحفيز عمليات التدفئة الطبيعية، يعتبر تناول الأطعمة المناسبة وسيلة فعّالة لتحقيق ذلك.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن للأطعمة المناسبة أن تكون شريكًا قويًا في مواجهة برودة الشتاء، ليس فقط بمنح الجسم الدفء، بل أيضًا بتوفير العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة.



أطعمة تمد جسمك بالدفء شتاء



أطعمة لتدفئتك

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالدفء، مع تسليط الضوء على فوائدها الغذائية وكيفية إدراجها في النظام الغذائي اليومي.



1. الشوربات الساخنة

تعتبر الشوربات من الأطعمة التقليدية التي تمنح الجسم الدفء بشكل فوري. شوربة العدس، على وجه الخصوص، تعد خيارًا شائعًا في فصل الشتاء، حيث تحتوي على البروتين النباتي والألياف التي تعزز الشعور بالشبع والطاقة. يمكن أيضًا إعداد شوربة الدجاج بالخضروات أو شوربة الطماطم، وكلها خيارات غنية بالعناصر الغذائية وتساعد على تحسين الدورة الدموية.

2. الأطعمة الغنية بالبروتين

الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء، الدجاج، الأسماك، والبيض، تساهم في زيادة معدل الأيض في الجسم، مما يؤدي إلى توليد طاقة ودفء أكبر. البروتين أيضًا يساعد في بناء العضلات، مما يعزز النشاط البدني ويمنح إحساسًا بالحرارة. يمكن تناول البيض المسلوق أو المقلي على الفطور، أو إعداد وجبة غداء تحتوي على البروتين مع الخضروات المشوية.

3. الكربوهيدرات الكاملة

تلعب الكربوهيدرات دورًا محوريًا في تزويد الجسم بالطاقة والدفء. الأطعمة مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، توفر طاقة مستدامة على مدار اليوم، مما يحافظ على استقرار حرارة الجسم. الشوفان، على سبيل المثال، يُعتبر وجبة مثالية للإفطار، خاصة عند إضافة العسل أو المكسرات للحصول على نكهة وفوائد إضافية.

4. التوابل الحارة

التوابل مثل الزنجبيل، القرفة، الفلفل الحار، والكمون، ليست فقط تعطي نكهة مميزة للأطباق، بل تساهم أيضًا في تعزيز الشعور بالدفء. الزنجبيل، على وجه الخصوص، يعمل على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الأطراف، ويمكن تناوله كمشروب ساخن مع العسل والليمون. كما أن القرفة تُستخدم في إعداد المشروبات والحلويات لتعزيز تدفئة الجسم.

5. المشروبات الساخنة

المشروبات الدافئة تُعتبر من أسهل الطرق لتدفئة الجسم. الشاي بأنواعه، مثل الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب كالنعناع والبابونج، يعمل على تدفئة الجسم بفعالية. يمكن أيضًا تناول الحليب الساخن مع الكركم، المعروف بفوائده المضادة للالتهابات، أو مشروب الكاكاو الغني بالمغنيسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلات والشعور بالدفء.

6. الخضروات الجذرية

الخضروات الجذرية مثل البطاطا الحلوة، الجزر، البنجر، واللفت، تُعتبر مصدرًا مثاليًا للكربوهيدرات الطبيعية والألياف. هذه الخضروات تُهضم ببطء في الجسم، مما يُطيل فترة الشعور بالدفء. يمكن إعداد البطاطا الحلوة المشوية كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى أطباق الشوربة والسلطات.

أطعمة تبعث على الدفء

7. المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية التي تُنتج طاقة طويلة الأمد. اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى أطباق أخرى. المكسرات ليست فقط مصدرًا للطاقة، بل تحتوي أيضًا على عناصر مغذية تدعم صحة الجلد والشعر خلال الشتاء.

8. الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد من المعادن الضرورية للحفاظ على تدفق الدم بشكل صحي في الجسم، مما يُعزز الشعور بالدفء. الأطعمة مثل السبانخ، الكبدة، العدس، والبقوليات، تُعتبر غنية بالحديد. إدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي يُساعد على تحسين نقل الأكسجين في الدم، مما يُقلل من الشعور بالبرد.

9. العسل الطبيعي

العسل مصدر طبيعي للطاقة ويساعد في تعزيز الجهاز المناعي خلال فصل الشتاء. يمكن تناول العسل مع الشاي أو الزبادي أو حتى تناوله بمفرده. إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، العسل يُساعد في منح الجسم دفئًا سريعًا، خاصة إذا تم تناوله صباحًا على معدة فارغة.

10. الدهون الصحية

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، والأفوكادو، تُساهم في تعزيز طاقة الجسم. يمكن استخدام زيت الزيتون في إعداد السلطات أو طهي الطعام، كما يمكن تناول الأفوكادو كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الساندويتشات.

نصائح إضافية للحفاظ على الدفء



شرب الماء الدافئ: يُحافظ على ترطيب الجسم ويعزز التدفئة الداخلية.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يساعد على توفير طاقة مستمرة للجسم طوال اليوم.

اختيار الأطعمة الموسمية: الأطعمة الطازجة التي تُزرع خلال الشتاء، مثل الحمضيات، توفر فوائد غذائية مثالية لهذه الفترة.

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