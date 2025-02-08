بيراميدز يغلق ملف الميركاتو الشتوي دون تعاقدات جديدة ويكتفي بالحرس القديم

على غير العادة اكتفى نادي بيراميدز بالحرس القديم في الفريق ولم يضم أي صفقة جديدة بفترة الانتقالات الشتوية.

ولم يتعاقد بيراميدز مع أي لاعب بالميركاتو الشتوي لكنه سمح لاربعة لاعبين بالرحيل وهم يوسف أسامة نبيه الي نادي الاتحاد ومحمد رضا بوبو الي سيراميكا كليوباترا والثنائي أحمد فوزي وعماد ميهوب إلى غزل المحلة.

يذكر أن بيراميدز رفض رحيل إبراهيم عادل للاحتراف بأوروبا وأيضا رفض رحيل يوسف أوباما وعبد الرحمن مجدي.

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

وأغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

ترتيب الدوري المصري

واستعاد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من الأهلي بعد فوز الفريق السماوي علي سموحة 1-0 بالجولة الـ 12 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاهلي الوصيف.

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