السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يغلق ملف الميركاتو الشتوي دون تعاقدات جديدة ويكتفي بالحرس القديم

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

على غير العادة اكتفى نادي بيراميدز بالحرس القديم في الفريق ولم يضم أي صفقة جديدة بفترة الانتقالات الشتوية.

ولم يتعاقد بيراميدز مع أي لاعب بالميركاتو الشتوي لكنه سمح لاربعة لاعبين بالرحيل وهم يوسف أسامة نبيه الي نادي الاتحاد ومحمد رضا بوبو الي سيراميكا كليوباترا والثنائي أحمد فوزي وعماد ميهوب إلى غزل المحلة.

يذكر أن بيراميدز رفض رحيل إبراهيم عادل للاحتراف بأوروبا وأيضا رفض رحيل يوسف أوباما وعبد الرحمن مجدي.

 

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

وأغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية  بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

ترتيب الدوري المصري

واستعاد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من الأهلي بعد فوز الفريق السماوي علي سموحة 1-0 بالجولة الـ 12 برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاهلي الوصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز فترة الانتقالات الشتوية سيراميكا كليوباترا بوبو يوسف اسامة نبيه غلق باب القيد باتحاد الكرة غلق باب القيد

مواد متعلقة

سيراميكا يعلن ضم بوبو قادما من بيراميدز

لعبة الكراسي الموسيقية بين فرق المقدمة بالدوري، بيراميدز يستعيد الصدارة على حساب سموحة، والأهلي يتراجع للوصافة، والزمالك يشعل الصراع بالفوز على الإسماعيلي

بيراميدز يخطف فوزا قاتلا أمام سموحة ويستعيد صدارة الدوري

شوط أول سلبي بين بيراميدز وسموحة في الدوري

ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

ساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين: أكيد بيهزر

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

انقطاع شبكة بلاي ستيشن يثير استياء المستخدمين حول العالم

منوعات

المزيد

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى فأقبلت امرأته في صرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة الذاريات

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية