أبرزها الزمالك ضد الإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة 12 للدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، يوم الخميس المقبل بإقامة ثلاث مواجهات بين غزل المحلة مع مودرن سبورت وسيراميكا ضد فاركو، والاهلى ضد بتروجت.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى



الخميس 6 فبراير

غزل المحلة ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

سيراميكا ضد فاركو..4 عصرًا

الأهلى ضد بتروجت..7 مساء

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود ضد إنبى..4 عصرًا

سموحة ضد بيراميدز..4 عصرًا

الزمالك ضد الإسماعيلى..7 مساء

طلائع الجيش ضد الجونة..7 مساء

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

البنك الأهلى ضد زد إف سى..7 مساء

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

نظام الدوري الممتاز



ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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