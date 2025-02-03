الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الزمالك ضد الإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة 12 للدوري المصري

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

الدوري المصري، تنطلق الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، يوم الخميس المقبل بإقامة ثلاث مواجهات بين غزل المحلة مع مودرن سبورت وسيراميكا ضد فاركو، والاهلى ضد بتروجت.

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى


الخميس 6 فبراير

غزل المحلة ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

سيراميكا ضد فاركو..4 عصرًا

الأهلى ضد بتروجت..7 مساء

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود ضد إنبى..4 عصرًا

سموحة ضد بيراميدز..4 عصرًا

الزمالك ضد الإسماعيلى..7 مساء

طلائع الجيش ضد الجونة..7 مساء

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

البنك الأهلى ضد زد إف سى..7 مساء 

ترتيب الدوري المصري


1- بيراميدز 24 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 20 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 19 نقطة 
6- بتروجيت 17 نقطة 
7- البنك الأهلي 17 نقطة 
8- حرس الحدود 15 نقطة 
9- فاركو 15 نقطة 
10- طلائع الجيش 15 نقطة 
11- زد اف سي 14 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة 
13- سموحة 14 نقطة 
14- الإسماعيلي 12 نقطة 
15- غزل المحلة 8  نقاط
16- إنبي 7  نقاط
17- مودرن سبورت 7  نقاط
18- الجونة 6 نقاط

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري غزل المحلة ضد مودرن سبورت الأهلى ضد بتروجت الزمالك ضد الاسماعيلي الزمالك الاسماعيلي الدوري الممتاز

مواد متعلقة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

يسجل هدفا كل 355 دقيقة، أرقام الحسن كوروما صفقة الزمالك المحتملة

مباريات فبراير تحدد مصير جروس مع الزمالك

بعد الفوز علي مودرن سبورت، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة في قانون العمل

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية