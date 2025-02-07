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رياضة

شوط أول سلبي بين بيراميدز وسموحة في الدوري

بيراميدز وسموحة،
بيراميدز وسموحة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق بيراميدز وسموحة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهما الآن على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل بيراميدز أمام  سموحة

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - دودو الجباس

تشكيل سموحة أمام بيراميدز 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: 

فى حراسة المرمى: الهاني سليمان

في خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. عبدالرحمن عامر. مصطفى ميدو

في خط الوسط: محمد متولي كناريا. عبد الكبير الوادي. شريف رضا

في خط الهجوم: صامويل امادي  . محمد سالم. محمود صابر

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

 سموحة يدخل المباراة محتلًا المركز الحادي عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة حصدهم من خوض 11 مباراة فاز  في 4 وتعادل في 2 وخسر 5

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدورى برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين لصالح الأهلي  من خوض 11 مباراة حيث فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.  

 

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