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رياضة

بيراميدز يخطف فوزا قاتلا أمام سموحة ويستعيد صدارة الدوري

بيراميدز وسموحة،
بيراميدز وسموحة، فيتو

حقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز

وسجل فريق بيراميدز هدف الفوز عن طريق علي جبر في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة. 

وتلقى أحمد سامي مدرب سموحة بطاقة حمراء في الدقيقة 102. 

تشكيل بيراميدز أمام  سموحة

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي  

وجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - دودو الجباس

تشكيل سموحة أمام بيراميدز 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: 

فى حراسة المرمى: الهاني سليمان

في خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. عبدالرحمن عامر. مصطفى ميدو

في خط الوسط: محمد متولي كناريا. عبد الكبير الوادي. شريف رضا

في خط الهجوم: صامويل امادي  . محمد سالم. محمود صابر

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

وبتلك النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة  جدول الدورى برصيد 27 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة. 

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