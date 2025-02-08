السبت 08 فبراير 2025
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فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

عمال انقاذ صينيون،فيتو
عمال انقاذ صينيون،فيتو

أدى انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، اليوم السبت، إلى طمر 10 منازل وفقدان أكثر من 30 شخصًا، فيما تم إجلاء نحو 200 آخرين إلى أماكن آمنة.

انهيار أرضي  جنوب الصين 

وأفادت السلطات المحلية بأن الانهيار وقع في الساعة 11:50 صباحًا في قرية جينبينج بمحافظة جونليان، التابعة لمدينة ييبين، وعلى إثر ذلك، أُعلنت حالة الطوارئ من المستوى الأول، وهو الأعلى، في المقاطعة عند الساعة 3:30 عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسارعت فرق الطوارئ، بما في ذلك قوات الإنقاذ ومكافحة الحرائق والأمن العام والنقل والفرق الطبية وخدمات الاتصالات والكهرباء، إلى موقع الحادث لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات اللازمة.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة جونليان بعد الظهر إن عمال الطوارئ انتشلوا شخصين محاصرين بين  إلى بر الأمان، وأضاف المكتب أيضا أن السلطات المحلية أنشأت مركز قيادة للإنقاذ في حالات الطوارئ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني  إلى بذل أقصى الجهود في عمليات البحث والإنقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

 

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جنوب غربي الصين مقاطعة سيتشوان الصين

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