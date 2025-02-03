الصين تكشف مخطط ترامب الخفى لدعم إسرائيل بشأن تهجير الفلسطنيين

كشفت الدكتورة نادية حلمى،استاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف والمتخصصة بالشأن الآسيوى والصينى أبعاد المخطط الأمريكى الاسرائيلى من وراء تهجير الفلسطنيين قائلة:مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل عامها الثانى، اضطر نحو ٨٥% من سكان غزة لترك منازلهم.

وأمرت اسرائيل المدنيين الفلسطينيين بالمغادرة إلى أقصى جنوب القطاع، ما أدى إلى إكتظاظ عدد كبير فى مدينة رفح الحدودية مع مصر.

المخطط الامريكى –الاسرائيلى

واكدت فى تصريح لفيتو سبق لمصر والأردن ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "محمود عباس أبو مازن" أن حذروا من محاولات تهجير سكان غزة، ولكن بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ فى ١٩ يناير ٢٠٢٥، تحدث "ترامب" عن خطة لتطهير قطاع غزة، وأكد الفكرة عدة مرات، داعيًا الفلسطينيين إلى الإنتقال إلى أماكن أكثر أمانًا مثل مصر أو الأردن. من جانبها، دعت وزيرة الإستخبارات الإسرائيلية "غيلا غملئيل" إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعى للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".،وفى نظر الفلسطينيين، فإن أى محاولة لنقلهم من غزة ستكون مشابهة للنكبة الفلسطينية التي تعرضوا لها في ١٩٤٨ إبان تأسيس الدولة العبرية.

طرد المدنيين من أراضيهم محظور وفقا لاتفاقية جنيف

وواصلت حديثها قائلة يعتبر طرد المدنيين عملًا محظورًا بموجب إتفاقيات جنيف التي تشكل جوهر القانون الإنساني الدولي. مع الوضع فى الإعتبار، بأن الهدف الحقيقي وراء مقترح "ترامب" الأخير، هو تطهير غزة وتهجير سكانها إلى الأردن ومصر، ويخفى في الواقع سعيًا إلى إرضاء وخدمة اليمين المتطرف في إسرائيل من جهة، ونهب ثروات القطاع الفلسطينى، وخصوصًا منطقة الشمال من جهة أخرى، تمهيدًا لإقامة ميناء "بن جوريون الإسرائيلى" عبر ضم ميناء غزة إليه بعد تفريغ سكانه، وربطه بالهند وأوروبا، لإفشال المشروع الصينى للحزام والطريق ولعمل تفريعة أخرى موازية لقناة السويس المصرية، وجعل إسرائيل تتحكم فى كافة خطوط الملاحة البحرية العالمية والنقل البحرى، عبر ميناء بن جوريون الإسرائيلى. ولعل هذا هو السبب الرئيسى والحقيقى الذى أدركته الصين، فإن هذا المشروع الإسرائيلى البديل بدعم سخى من الولايات المتحدة الأمريكية كان من أبرز توتر العلاقات بين بكين وتل أبيب

تصريحات ترامب كشفت المخطط السرى للامريكان

وتابعت هكذا تحارب الصين وبشدة خطة تهجير الفلسطينيين، لإبطال (مشروع بن جوريون الإسرائيلى)، بإعتباره المخطط السرى الأخطر الذي تحاول الصين فضح أساليبه المقنعة بذريعة الحرب أو خلق مكان آمن للمعيشة المدنيين وفق إدعاء الرئيس الأمريكى "ترامب"، بينما تكمن الحقيقة الوحيدة فى تلك اللعبة الإستراتيجية والدولية الخطيرة، وفقًا لإدراك المؤسسات الإستخباراتية الصينية، هذا المخطط الخطير، بإشراف أمريكى للإستيلاء على ميناء غزة بالكامل وربطه بميناء بن جوريون الإسرائيلى، كبديل عن مشروع الحزام والطريق فى التجارة الدولية، كمشروع أمريكى وإسرائيلى إستخباراتى فى منطقة الشرق الأوسط لمواجهة مشروع طريق الحرير الصينى وللحد من نفوذ قناة السويس المصرية، فهو يربط الهند وأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط.



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