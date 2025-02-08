السبت 08 فبراير 2025
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صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

العاهل الأردني وحفيدته،
العاهل الأردني وحفيدته، فيتو

نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم السبت، صورة جديدة جمعت طفلته الأميرة إيمان مع جدها الملك عبد الله الثاني.

 

ولي العهد الأردني ينشر صورة لابنته مع جدها 

وظهرت الطفلة الصغيرة في لحظة تواصل عفوية مميزة مع جدها، وبدت على ملامحه نظرات توحي بمحبته الكبيرة للوافد الجديد الذي حجز مكانه في القلوب. 

وأرفق ولي العهد الصورة، التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بتعليق مؤثر: "إيمان مع الجد الغالي".

 كما حرصت الملكة رانيا على إعادة مشاركتها عبر خاصية القصص المصوّرة (Stories)، معبرة عن سعادتها بهذه اللحظة العائلية الدافئة.

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ولي العهد الاردني الأردن الملك عبد الله انستجرام الملكة رانيا

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