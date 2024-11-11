العاهل الأردني: نريد جهود ملموسة لتقديم المساعدات ووقف الحرب على غزة ولبنان

شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية، على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان.

وأوضح العاهل الأردني، أن المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها مع مرور أكثر من عام من حرب إسرائيل على غزة.

واستكمل: يجب أن تتوقف الحرب الإسرائيلية فورًا لإنهاء الدمار ولمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة، مضيفا:" نريد جهود ملموسة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة ".

وتابع: “يجب كسر الحصار على قطاع غزة ووقف التصعيد بالضفة ودعم سيادة لبنان لتحقيق السلام في المنطقة”.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته للعمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان، وقال:"نرفض انتهاك سيادته"، كما أعرب عن رفض المملكة للهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وكانت انطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بكلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.