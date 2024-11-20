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محافظات

"شؤون البيئة" بالشرقية تحرر629 محضر حرق قش أرز

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

اكد  المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام  بمحافظة الشرقية أنه منذ بداية موسم حصاد الأرز تم تكثيف الحملات اليومية  على مناطق زراعة الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة،لمواجهة نوبات  تلوث الهواء.

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تحرير629 محضرا على مستوى المحافظة 

وأسفرت الحملات عن تحرير (629) محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة وذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

تحرير 142 محضر بمركز الزقازيق 

كما أوضح مدير إدارة شؤون البيئة أن فريق عمل غرفة إدارة شئون البيئة بالديوان العام  قام بتحرير629 محضر لمزارعين قاموا بحرق  مخلفات زراعية بنطاق مراكز المحافظة منها تحرير (142) محضر بمركز الزقازيق وتحرير (48) محضر بمركز ديرب نجم.تحرير (44) محضر بمركز بلبيس.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تم تكثيف الحملات على المناطق المزروعة أرز لمنع حرق المخلفات وتحرير محاضر للمخالفين وذلك  خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق القش، فضلًا عن توفير معدات زراعية للمزارعين للتخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، والأستفادة منها في  صناعة الأسمدة العضوية والأعلاف والورق وتوليد الطاقة اللازمة.

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المهندس ماهر الشناف مدير ادارة شؤون البيئة الديوان العام محافظة الشرقية مواجهة نوبات تلوث الهواء المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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