شئون البيئة بالشرقية: تحرير 178 محضر حرق قش أرز

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمحافظة الشرقية خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

التنسيق بين رؤساء المراكز وشؤون البيئة

وأكد ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

تخصيص أماكن بعيدة عن الطرق

وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

المهندس ماهر الشناف مدير شؤون البيئة

وأشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز تم تكثيف الحملات اليومية على مناطق زراعة الأرز، لمواجهة نوبات تلوث الهواء ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية من خلال المتابعة

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف

وذلك مع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة للتأكد من توقف مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي.

المادة رقم 20 من قانون حظر حرق المخلفات

وأسفر عمل الحملات اليومية عن تحرير (178) محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة وذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات

انبعاثات ضارة بالبيئة والاشتراطات البيئية

وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

تحرير 178 محضرا لمزارعين قاموا بالحرق

كما أوضح الشناف أن فريق عمل غرفة إدارة شئون البيئة بالديوان العام قام بتحرير 178 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز المحافظة