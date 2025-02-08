الغرامة المالية عقوبة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة.. وهذه الفئات مستثناة من غرامة تأخير تجديد البطاقة.. وضوابط وشروط استخراج القيد العائلي أون لاين

كشف خبير أمني الحالات التي تستوجب الغرامة عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، والفئات المستثناة من العقوبة المقررة في قانون الأحوال الشخصية.

كذلك شرح الخبير خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين وشروط الحصول على قيد عائلي وإجراءات استخراجها.

قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني: إن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط للشخص الذي يجب عليه استخراج الرقم القومي وهو بلوغه السن المحدد ليصبح 15 عاما ويتوجه إلى السجل المدني التابع له وفقا لمحل السكن.

وأوضح الخبير الأمني أن وزارة الداخلية حددت الحالات التي يعاقب عليها المواطن وفقا لقانون الأحوال الشخصية والتي تتعلق بالرقم القومي وهي:



- في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ 15 عاما و6 شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى 100 جنيه.

- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.

- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.

- أما في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.

وأضاف الخبير الأمني أن قانون الأحوال الشخصية استثنى بعض الفئات من غرامات البطاقة الشخصية، وهم:

-ذوو الاحتياجات الخاصة: مع تقديم وثائق تثبت حالتهم.

-كبار السن: بسبب صعوبات صحية قد تمنعهم من الوصول للسجل المدني.

-المصابون بأمراض مزمنة: الذين لا يستطيعون الالتزام بمواعيد تجديد البطاقة.

تغيير الصورة في البطاقة الشخصية

وأشار الخبير الأمني الي أن هناك بعض الحالات التي يتم استخراج البطاقة بها دون تغيير الصورة، ففي حالة إذا رغب المواطن في استخراج بدل فاقد للبطاقة أو تغيير بيانات بها لا يتم تغيير الصورة، أما في حالة انتهاء مدة البطاقة المحددة وعند الحاجة لتجديدها بعد انتهائها، يتم تغيير صورة البطاقة بصورة أخرى جديدة يتم تصويرها في السجل المدني التابع له المواطن وفق محل سكنه.

وأضاف اللواء محمد نور أن وزارة الداخلية سهلت على المواطنين خطوات لاستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية إلكترونيا وذلك عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي أو من خلال بوابة مصر الرقمية، فضلا عن إمكانية استخراج العديد من المستندات الرسمية والمهمة أيضا مثل شهادة الميلاد.

وتحدث الخبير الأمني عن شروط وخطوات استخراج قيد عائلي للأب إلكترونيا، وجاء كالتالي:

- لابد أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات للأشخاص الذين تخطوا 16 عاما.

- لابد أن تكون الحالة الاجتماعية الموجودة في البطاقة الشخصية للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.



أن يكون الراغب في استخراج قيد عائلي هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، سواء كان «أب، أم، أخ، أخت»، ويجب كتابة بيانات الأسرة كاملة، والتي تتمثل في «زوج، زوجة، أبناء».

- يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- في حال وجود طلاق يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقا.

-خطوات استخراج قيد عائلي للأب إلكترونيا:



- يقوم الراغب في استخراج قيد عائلي إلكترونيا بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إليه على الرابط.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي يمكن إجراؤها عبر موقع الوزارة.

- ثم يتم الضغط على أيقونة «قيد عائلي»، الموجودة ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها عبر موقع وزارة الداخلية.

- ثم يتم الضغط على زر بدء الخدمة، حتى يتمكن المستخدم من إدخال جميع البيانات المطلوبة للاستخراج، ثم الضغط على تسجيل الطلب حتى يتم إرساله إلى قاعدة البيانات.





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