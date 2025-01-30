الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا بمناسبة عيد الشرطة

بمناسبة عيد الشرطة
بمناسبة عيد الشرطة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

 قام قطاع الأحوال المدنية بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرط 73 من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".

 ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

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 جاء ذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصًا من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

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