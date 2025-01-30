الخميس 30 يناير 2025
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بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الاعدادى، فيتو
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نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة، يبحث طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول، وأعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكتروني ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المحادثة الآلية.

 

أخبار مصر اليوم: نص كلمة الرئيس السيسي التاريخية.. بيان عاجل لمجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.. واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول


كما أعلنت محافظة القاهرة  رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على   هذا الرابط  

 

 

 


نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة


ويتم الحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادى بالاسم والرقم القومى من خلال الدخول على الرابط وادخال الرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية "المرحلة  الاعدادية "  والصف الدراسي " الصف الأول الإعدادي"  .

 

 خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الاعدادية بمحافظة القاهرة  فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبوابة المحافظة الالكترونية  على الرابط التالي من هنا 


 


ويتم اختيار المرحلة الإعدادية  والصف الثالث الإعدادي وإدخال الاسم والرقم القومي.

 

 

 

 


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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