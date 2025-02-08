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اقتصاد

بشرى للقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا غدا الأحد

المرتبات والأجور
المرتبات والأجور - فيتو

القطاع الخاص، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن  المجلس القومي للأجور من المقرر أن يجتمع غدًا الأحد لبحث تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص.

وأضافت المشاط خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الاجتماع سيشهد أخبارًا إيجابية للعاملين بـالقطاع الخاص.

 

استثمارات القطاع الخاص

 وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة استثمارات القطاع الخاص خلال العام الماضي تجاوزت استثمارات الحكومة بقيادة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفي هذا الإطار وضعت تعريفًا موحد للشركات الناشئة خلال الفترة الماضية، لتصبح أكثر قدرة على مساندة هذه الشركات.

 

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

 جدير بالذكر خلال أبريل الماضي، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2024.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته الوزارات المعنية بملف الأجور بالإضافة إلى ممثلين عن العمال، ويختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة على يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلًا عن تحديد العلاوة الدورية السنوية.
 

 

التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وبالتوازي مع مساعي إقرار زيادة جديدة لأجور القطاع الخاص، ناقشت الحكومة خلال الأسبوع الماضي، التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الإثنين الماضي، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع عقده مع وزيري المالية والتضامن، أهمية الانتهاء من وضع تصور نهائي لحزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الحمصاني، أن الحزمة الجديدة ستركز على تعزيز الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية، كما ستشمل زيادة جديدة للمرتبات والمعاشات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، لكنه أكد أنه ليس هناك موعد محدد للإعلان عن هذه الحزمة حتى الآن.

 

 

زيادة المرتبات والمعاشات الأبرز.. إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال أيام

يترقب الشارع المصري مع قرب شهر رمضان تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة والذي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وترصد أبرز المعلومات عن مستجدات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

- تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، كما سيتم توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

- تعزيز الدعم التمويني من خلال زيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة السلع المتاحة

 

 

توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية 

- توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

- الفئات المستهدفة: أصحاب المعاشات “تكافل وكرامة” بعض النقابات المهنية والإدارية “العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية” القطاع الخاص.

- أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة أن تطبيق الحزمة الاجتماعية سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة لضمان استفادة المواطنين منها قبل شهر رمضان وعيد الفطر، كما شدد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التأثير المطلوب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

 

 

 

السيسي يوجه بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث  أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.

- تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة قريبًا بعد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس.

- يترقب الشارع المصري صدور عدد كبير من القرارات الهامة خلال الفترة المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.

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