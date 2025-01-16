الخميس 16 يناير 2025
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اقتصاد

الضرائب تعلن نجاح تطبيق المراحل الـ7 الأولى من "منظومة المرتبات"

الضرائب
الضرائب

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إننا نجحنا في تطبيق المراحل السبع الأولى من منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وبدأت المرحلة الثامنة في 15 ديسمبر الماضي طبقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، مشيرة  إلى ضرورة التزام الممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة؛ ليتسنى لهم تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات مع إتاحة سداد الإلتزامات الضريبية بذات الآلية المتبعة قبل الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، علما أن المرحلة الثامنة من المنظومة موجهة لجميع الشركات والمنشآت الفردية والجهات الغير هادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، التي لها التزام مرتبات، وتوفر مصلحة الضرائب المصرية دليلًا إرشاديًّا لشرح  تفاصيل المنظومة بشكل دقيق، يساعدهم على التسجيل على المنظومة.

منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

أضافت، أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة، موضحةً أنه يمكن  للشركات والمنشآت الفردية والجهات الغير هادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي لها التزام مرتبات التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة وذلك لاستلام أكواد التفعيل للتسجيل على المنظومة.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، حيث إن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشآت الفردية، ويمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي من هنا.
  

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