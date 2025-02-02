الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
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كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات ودعمًا للأسر الأولى بالرعاية.


وأوضح «الحمصاني»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماع استعرض تصورات وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن الحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للفئات المستهدفة.


وأكد أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإقرار الحزمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون بعد عرض المقترحات على رئيس الجمهورية، كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في وضع الصيغة النهائية للحزمة الاجتماعية لضمان تنفيذها في أقرب وقت ممكن.


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحزمة الجديدة من المتوقع أن تشمل دعمًا إضافيًا للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادات في المرتبات والمعاشات، لافتًا إلى أن توقيت الحزمة قد يكون فرصة لتقديم الدعم قبل حلول شهر رمضان.

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