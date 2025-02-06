استعدادات حكومية لشهر رمضان، تأمين السلع وزيادة الأجور في الطريق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد على عدد من الملفات المهمة، أبرزها:

اعتماد حزمة جديدة لزيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مراجعة مع وزير المالية لضمان توفير المخصصات المالية لتأمين السلع الأساسية والاستعداد لزيادات الرواتب.

تخوف الخبراء الاقتصاديين من زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها في حدوث موجة تضخم جديدة.

تفاؤل الحكومة بأن يكون عام 2025 عامًا لانخفاض معدلات التضخم في مصر والعالم.

استمرار جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مع متابعة يومية للأسعار وتوافر السلع.

استمرار معارض "أهلًا رمضان" في المحافظات بالتعاون مع مجلس المحافظين، لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

مراجعة الحكومة مع وزير المالية لضمان توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية.

التأكيد على أن لا توجد أي مشكلات في توافر المنتجات، مطمئنًا المواطنين بشأن المخزون الإستراتيجي.

الإشادة بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باعتباره آلية مهمة لتعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

متابعة الحكومة لنظام البكالوريا الجديد مع توفير فترة انتقالية تتيح للطلاب حرية الاختيار بين النظامين.

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