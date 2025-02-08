السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

"شاحن موبايل" وراء حريق شقة في البدرشين

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائية بمديرية أمن الجيزة  فحص حريق شب داخل شقة سكنية فى بدائرة مركز شرطة  البدرشين، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية  من عمليات التبريد فور السيطرة علي الحريق  للوقوف على أسباب الحريق، الذي نتج  عنه وفاة شخص ونقل إلى المشرحة.

وكشفت التحريات الأولية أن ماس كهربائي في شاحن هاتف موبايل وراء اشتعال الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص ونقل الى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق شقة ببولاق الدكرور 

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور،  وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات، وتم       إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بمديرية امن الجيزة البدرشين الحماية المدنية الحريق

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