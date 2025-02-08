مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

هاجم مؤيدون لفلسطين، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت خلال زيارته مدينة نيويورك، حيث اتهموا جالانت بالمسؤولية عن مقتل آلاف الفلسطينيين ودعوا إلى محاسبته.

وأفاد موقع "واينت" العبري، بأنه أثناء مغادرة جالانت لمشروع تجاري في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، تجمع عدد من المارة وصرخوا بعبارت وجهت لجالانت وهو في طريقه إلى السيارة: "موت 61,000 فلسطيني على أيديكم الملطخة بالدماء"، "لماذا يمكنكم أن تمشوا بحرية في شوارع نيويورك؟".

وبعد بضع دقائق ركب غالانت السيارة برفقة حراس الأمن وغادر المكان، ولم يصدر عنه أي تعليق علني خلال الحادثة.

This is Gold - War Criminal Spotted in NYC



Activists confront former Israeli Minister of Defense Yoav Gallant in the streets of New York. pic.twitter.com/XaTM59x1VZ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) February 8, 2025

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

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