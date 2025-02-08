مؤسسة النفط الليبية تعلن عطلا مفاجئا يشل مجمع مليتة للغاز ويوقف إنتاج حقل بحر السلام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، صباح اليوم السبت، توقف مجمع مليتة للغاز عن العمل بشكل كامل نتيجة عطل فني مفاجئ في وحدات توليد الطاقة الكهربائية.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها: "تعرض مجمع مليتة للغاز مساء الجمعة إلى توقف تام عن العمل، بسبب عطل فني في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع، وتوقف الإنتاج بحقل بحر السلام الغازي".

بحسب البيان، "تعامل المختصون من مهندسين وفنيين بالشركة فورًا مع هذا الخلل الفني، واتخذت كل التدابير الطارئة المتبعة في مثل هذه الظروف العرضية، بعد أن لجأت إلى تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الطارئة، والعمل على إعادة تشغيل معمل معالجة الغاز ومن ثم تشغيل منصة بحر السلام وإعادة إنتاج الغاز".



وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن "فرق الصيانة بمجمع مليتة للغاز تعمل على إصلاح هذا العطل الفني المفاجئ خلال وقت قصير، وإعادة تشغيل المجمع بطاقته الطبيعية ومواصلة الإنتاج كالمعتاد".



يعد مجمع مليتة للغاز من أبرز المنشآت النفطية في ليبيا، ويقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب طرابلس، يُشغل المجمع من قبل شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.



يؤدي المجمع دورًا محوريًا في إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، حيث يستقبل الغاز القادم من حقل بحر السلام البحري، ويعمل على معالجته وضغطه قبل توزيعه محليًا أو تصديره إلى أوروبا عبر خط أنابيب جرين ستريم الواصل إلى إيطاليا، كما يضم مرافق لمعالجة المكثفات والغازات المصاحبة.

نظرًا لأهميته الاستراتيجية، يُشكل المجمع موردًا أساسيًا لتلبية احتياجات السوق الليبية من الغاز، إضافةً إلى كونه محورًا رئيسيًا لتصدير الطاقة نحو الأسواق الأوروبية، ما يجعله من أهم الأصول الحيوية في قطاع النفط والغاز الليبي.

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