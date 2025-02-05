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حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق توك توك وعامل ديكورات بتهمة قتل شخص بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق توك توك وعامل ديكورات لاتهامهما بقتل شخص طعنا بسلاح أبيض، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
 أحالت النيابة العامة المتهم جنايات شبرا الخيمة:- "أحمد م ح ا" ٢٤ سنة، سائق توك توك، و"محمد أ ع ع" ١٩ سنة، عامل ديكورات، في الجناية رقم ١٠٦٢٩ لسنة ٢٠٢٤ الخصوص والمقيدة برقم ٣٢١٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٨/٣ المتهمان: بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم علي ذلك وبيتا النية واعدا لهذا الغرض (مطواتين) وتحينا فرصة مواتية وأسرع إليه الأول وباغته بطعنة بسلاحه الأبيض قاصدًا من ذلك قتله والآخر الى جواره يشد من أزره ويحول بالقوة دون غوث المجني عليه ووكزه بسلاحه الأبيض ليمكن الأول من الظفر به فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه)، وأن المتهم الثاني: ضرب المجني عليه محمود عبد الحميد فؤاد مع سبق الإصرار  بأن سدد له طعنة بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أعجزته عن أشغاله مدة تزيد عن عشرين يومًا كان قصده أن يحول دون إغاثته شقيقه المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد علي النحو المبين بالتحقيقات.

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