الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

هآرتس: خطة ترامب غير واقعية وخطيرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة غير واقعية وخطيرة، وسيدفع ثمنها الأسرى الإسرائيليون.

تحذيرات من خطة ترامب في غزة 

وحذرت العديد من الدول وعلى رأسها مصر من خطورة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وانعكاس ذلك على الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته حذرت صحيفة أمريكية، من تحرك عسكري مصري حال إصرار الرئيس دونالد ترامب، على تنفيذ مقترحه بـ تهجير سكان غزة إلى سيناء قسريًّا، بالمخالفة للرفض المصري للطرح.

 

مقترح ترامب يهدد استمرار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

وقالت الكاتب الأمريكي ديفيد إجناتيوس في مقال له بصحيفة "واشنطن بوستخطة الرئيس دونالد ترامب تجاه غزة، بأنها تشبه تصرفات "مطور عقارات في متجر صيني".

 

وكشف الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة "واشنطن بوست" عن رسالة من مصدر لم يسميه، تفيد بأنه إذا حدث نزوح قسري للفلسطينيين إلى سيناء، فإن مصر ستتحرك عسكريًّا.

وأكد في مقاله، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل بات معرضًا للخطر بسبب مقترح تهجير الفلسطينيين الذي عرضه ترامب.

ونقل إجناتيوس عن مصدر عربي مطلع قوله، أن ترامب طرح فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة خلال اجتماع مع زعيم خليجي في سبتمبر الماضي.

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