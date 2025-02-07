الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

سقوط عصابة الرعب بـ 25 ألف قرص من العقاقير المخدرة في الجيزة

ضبط عصابة متخصصة
ضبط عصابة متخصصة في تجارة المخدرات،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علN  تشكيل عصابي  شهير بعصابة الرعب، مكون من: شاذلي. ر، ويبلغ من العمر 30 سنة، وأحمد. ع، ويبلغ من العمر 25 سنة، وعماد. ع، ويبلغ من العمر 40 سنة، ومحمود. ع، ويبلغ من العمر 30 سنة، ومحمود. ع، ويبلغ من العمر 40 سنة، وجميعهم عاطلون، ومتخصصين في تجارة العقاقير المخدرة.

وباستجوابهم وبمواجهتهم أمام المقدم محمد سعودى، رئيس المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبطت المتهمين وبحوزتهم 25 ألف قرص من العقاقير المخدرة ترامادول وتامول ومبلغ مالى 3 ملايين جنيه.

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد سعودى، رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه القبض على 

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للتجارة فى العقاقير المخدرة بدائرة قسم شرطة كرداسة.

كما اعترف المتهمون بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع للمواد المخدرة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

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بمديرية امن الجيزة تشكيل عصابي للمخدرات أمن الجيزة
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