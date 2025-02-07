ضبط 11 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش و30 ألف قرص ترامادول

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها.

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (27 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش).





وفى مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش – فرد محلى).



وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين)، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة– سلاح أبيض).



وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (75 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش)، وعنصرين إجراميين، وبحوزتهما (30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"– 4 كيلو جرامات لمخدر الشابو – 3 كيلو جراما لمخدر الهيروين – فرد خرطوش– سلاح أبيض).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ(19,2 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.