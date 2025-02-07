الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 11 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش و30 ألف قرص ترامادول

سقوط تاجر مخدرات،
سقوط تاجر مخدرات، فيتو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها.

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (27 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش).


  
وفى مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط عنصرين إجراميين، وبحوزتهما (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش – فرد محلى).

وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين)، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة– سلاح أبيض). 

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وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (75 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش)،  وعنصرين إجراميين، وبحوزتهما (30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"– 4 كيلو جرامات لمخدر الشابو – 3 كيلو جراما لمخدر الهيروين – فرد خرطوش– سلاح أبيض). 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ(19,2 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مديرية أمن البحيرة مديرية أمن المنيا مديرية أمن شمال سيناء مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

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