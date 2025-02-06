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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع شاب نتيجة جرعة مخدرات زائدة بعين شمس

إسعاف
إسعاف

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول العثور على جثة شاب لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وقال أهل الشاب إن أصدقاء السوء السبب فهم من عرفوه طريق المخدرات، وإنهم حاولوا إبعاده عنهم إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وأضاف أهل الشاب أنهم حاولوا علاج ابنهم من الإدمان وكان في كل مرة ينتكس ويعود مرة أخرى للمخدرات.  


وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بحقنة بداخلها مخدر الماكس.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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