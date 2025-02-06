الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات بمنطقة دمو في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

 تمكنت وحدة مباحث مركز الفيوم، من ضبط 3 من تجار المواد المخدرة، بينهم شقيقين، مقيمين بدائرة مركز الفيوم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، أثناء ترويجها بقرية دمو التابعة للمركز.

 

ضبط شقيقين يتاجران في المواد المخدرة

 كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تفيد أن 3 اشقياء اتخذوا من قرية دمو بدائرة مركز الفيوم، مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، فتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز الفيوم، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، لرصد المتهمين أثناء ترويج بضاعتهم المحرمة، وأثناء تمركز الاكمنة، تم ضبط كل من، "محمد  . ح. إ. أ"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بقرية دم،  سبق اتهامه في قضايا "مخدرات، وشقيقه"مصطفى "، 36 سنة، عاطل، مقيم أيضا بقرية دمو دائرة المركز، وبحوزتهما 156 كيس من مادة " الآيس " المخدر،  ومبلغ مالي 8700 جنيه وهاتفين جوالين، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ضبط عاطل اخر في كمين متحرك

وفي كمين آخر تم ضبط "يحيى.ق. م. ع"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن دمو الجديدة دائرة المركز وله معلومات جنائية، وقد أستشعر المتهم بطبيعة المأمورية وحاول الهرب،  حاملا بيديه جوال بلاستيكي، إلا أن القوة كانت على يقظة وتوزيع محكم وتم محاصرته والإمساك به والتحفظ على ما بحوزته، كما تم تفتيش منزله وعثرت القوة على سلاح ناري فرد خرطوش، و4 طلقات خرطوش، و210 أكياس " استروكس "  يزن 400 جرام، ومبلغ مالي 4890 جنيها من متحصلات البيع للمواد المخدرة، وهاتف محمول لتسهيل عملية التواصل والبيع لعملائه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بامتلاك ما تم ضبطه في حوزته  بغرض الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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