الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 818 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في أسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- 4 كيلو لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".


كما تم ضبط 4 قطع  سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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