سقوط عامل ادعى قدرته على استخراج محررات الأحوال المدنية بالنصب

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإدعاء بقدرته على استخراج المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

استخراج المحررات الأحوال المدنية للنصب

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدامه فى النصب على المواطنيـن وإيهامهم بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

سقوط عامل ادعى قدرته على استخراج المحررات الأحوال المدنية للنصب

سقوط عامل ادعى قدرته على استخراج المحررات الأحوال المدنية للنصب

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (تابلت- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على أدلة تُؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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