القبض على مراقب أمن أطلق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بالوادى الجديد.
إطلاق أعيرة نارية فى حفل زفاف بالوادى الجديد
تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص خلال حفل زفاف يقوم بإعطاء سلاح نارى "طبنجة" للعروس وقيامها بإطلاق عيار نارى معرضةً حياتها والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط حائز السلاح النارى (مراقب أمن بإحدى المناطق الأثرية بالوادى الجديد) تربطه صلة قرابة بالعروسين، وبحوزته السلاح المستخدم "مرخص بغرض الحراسة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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