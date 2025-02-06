عاطل يطعن شقيقه في قليوب

طعن عاطل شقيقه بسلاح أبيض سكين إثر خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصاب للمستشفى قليوب العام وتقديم الإسعافات الأولية له وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

عاطل يطعن شقيقه بسلاح أبيض سكين بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخص يدعي محمود. ف. ا، مصاب بعدة إصابات بالصدر والرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه يدعى محمد بسبب خلافات بينهما، وتم عقد عدة جلسات عرفية بينهما باءت بالفشل.



وقام المتهم على إثر ذلك بإصابته بسلاح أبيض سكين بالصدر والرقبة وجرى نقله لمستشفى قليوب وتقديم إسعافات أولية أثبتت أن الإصابات سطحية والمصاب بحالة جيدة.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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