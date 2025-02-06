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المشدد 3 سنوات لـ5 أشخاص ولاعب كرة قدم لحيازتهم أسلحة نارية بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 3 سنوات ل5 أشخاص ولاعب كرة قدم لحيازتهم اسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
 

احالت النيابة العامة المتهمين  الي جنايات شبرا الخيمة "شاهر.ي.ا.ا" ٢٢ سنة - عامل - مقيم أول شبرا الخيمة - و"احمد.ر.ع" ٢٣ سنة - عامل - مقيم عزبة الخرس مركز بنها و"مصطفي.ع.ا.م" ١٩ سنة - لاعب كرة قدم - مقيم أول شبرا الخيمة - و"ماجد.م.ص.م" ٣٧ سنة - مقيم مساكن الحجاز أول شبرا الخيمة - و"يوسف.ع.ح.م" ٢٩ سنة - مقيم دمنهور أول شبرا الخيمة و"محمد.ع.ح.م" ٢٧ سنة - مقيم دمنهور - أول شبرا الخيمة -في القضية رقم ١٠٧٢٠ لسنة ٢٠٢٤ أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ١٩٠٥ لسنة ٢٠٢٤ على جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٦/١٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية احرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن ( فرد خرطوش).

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين احرزوا ذخائر (۲ طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

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