الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

تشكيل فريق الجونة وطلائع الجيش بالدوري

الجونة، فيتو
الجونة، فيتو

أعلن فريقا الجونة وطلائع الجيش تشكيل فريقيمها للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الجونة ضد طلائع الجيش 

وجاء تشكيل فريق الجونة أمام طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى.. محمد علاء.

خط الدفاع.. أحمد مجدى، أحمد العش، أحمد حامد، اليو جاتا.

خط الوسط.. محمد عماد، رضا صلاح، نور السيد، فيفور أكوم.

الهجوم.. أوجو صامويل، محمد محمود.

تشكيل طلائع الجيش ضد الجونة 

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة  كالتالي:

حراسة المرمى..عماد السيد.

خط الدفاع.. خالد عوض، أحمد علاء، خالد سطوحى، أحمد متعب.

خط الوسط.. عماد فتحى، حامد خالد، مصطفى الخواجه، يسرى وحيد.

الهجوم.. كريم طارق، جودون شيكا.

ترتيب طلائع الجيش ضد الجونة 

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، بينما يحتل الجونة المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، جمعها من 11 مباراة، حقق الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات.

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الجونة طلائع الجيش الدوري المصري

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